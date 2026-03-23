【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「森脇芸」で手を上げちゃう佐々木委員長なでしこジャパンのアジア制覇の歓喜の輪で、あの“お馴染みのコント”が炸裂した。表彰式のトロフィーリフトで披露された「森脇芸」が、ファンの爆笑をさらっている。日本時間3月21日になでしこジャパンは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラ