「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われ、一審で無罪を言い渡された元妻の控訴審で、大阪高等裁判所も無罪の判決を言い渡しました。須藤早貴さん（30）は8年前、和歌山・田辺市で、元夫で資産家の野崎幸助さん（崎はたつさき・当時77）に覚醒剤を摂取させ、急性覚醒剤中毒で殺害した罪に問われ、一貫して無罪を主張しています。一審では直接的な証拠がない中、検察は須藤さんが財産目的で結婚し、