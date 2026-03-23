VTuberの星街すいせいが23日、都内で、個人事務所「Studio STELLAR」設立発表会を行った。25年2月、念願だった日本武道館での単独ライブを実施。次なる目標として、東京ドーム公演を掲げている。その実現時期について、「今8周年ですが、10周年でいけたらうれしいですよね。あと2年でお願いしま〜す！」と意気込んだ。「裏で決まっているじゃないかとかうわさされたりしているけど、全く決まっていません！」と世間のうわさを否定