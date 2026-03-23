アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはすでに前を向き、残された3つのタイトルへ視線を向けている。アーセナルは22日、カラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦。ライバルを下しタイトル獲得への期待も大きかったが、0-2で敗戦。優勝することはできなかった。後半はシティに内容面でも及ばず悔しい敗戦になったが、アルテタはこの敗戦を糧にする必要があると強調し、残されたプレミアリーグ、FAカップ、CLといったタイト