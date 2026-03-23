レアル・マドリードは3月22日に行われたラ・リーガ第29節でアトレティコ・マドリードとの”マドリード・ダービー”に臨んだ。先制を許して前半を終えたが、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの2ゴールや、ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデのゴールで3-2の逆転勝利を収めた。この試合でアルバロ・アルベロア監督は右サイドバックとしてスペイン代表DFダニエル・カルバハルをスタメンに起用。スペイン『MARCA』によれ