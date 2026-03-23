プレミアリーグも終盤戦に突入しようとしているなか、トッテナムは残留争いから抜け出せず、降格する可能性も出てきた。プレミアリーグ第31節はトッテナムにとっても重要な一戦で、同じく残留争いをしているノッティンガム・フォレストとの試合だったが、ホームで0-3の完敗を喫した。これでトッテナムはフォレストと順位が入れ替わり、17位へ。18位のウェストハムが今節アストン・ヴィラに0-2で負けたため、降格圏に沈むことはなか