Jiffcyは、同社のテキスト通話アプリ「Jiffcy」において、ユーザーIDを自由に取得できる機能を発表した。本日23日19時より提供が開始される。 ユーザーIDは、通話相手を見つけるのに必要な各アカウント固有の識別子。取得可能なユーザーIDは、15文字以下の英数字や記号の組み合わせで、1アカウントにつき1つまで。 すでに誰かに取得されていないことが条件となる。短い文字数