西武・渡辺勇太朗投手（２５）が２３日、本拠のベルーナドームで行われた先発投手練習に参加してキャッチボールなどを行った。２７日の開幕戦はロッテ戦（ＺＯＺＯ）だが、西武は１２球団で唯一、開幕投手が未発表。オープン戦３試合で１勝０敗、防御率１・３８と順調に調整してきた８年目右腕の渡辺は最有力候補となっている。西口監督から登板日を通達された際は「このへんかなと思っていたので、ある程度は予想通りで。そん