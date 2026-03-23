◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・池側純―同級１１位・大嶋剣心（５月１２日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧＰＨＯＥＮＩＸＢＡＴＴＬＥ１５６」の開催発表記者会見が２３日、東京・文京区の東京ドームで行われ、５月１２日、後楽園ホールでのメインイベントで初防衛戦を行う日本スーパーバンタム級王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝と