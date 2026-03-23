大相撲春場所は、関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を果たし、大関復帰を確実にするという感動的な結末で幕を閉じた。千秋楽の22日、優勝力士の証である賜杯を抱いた霧島は、時間の都合で着替える間もなく締め込み姿のまま小雨の中を優勝パレードするという異例の光景を見せた─。【写真】「こんな光景初めて見た」まわし一丁でパレードに参加した霧島霧島の姿に「風邪ひかないで」気温約13度の小