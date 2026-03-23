アトレティコ・マドリードに所属する元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンは、今夏にアメリカへ新天地を求めるようだ。22日、スペイン紙『マルカ』やアメリカメディア『ESPN』が伝えている。2014年夏にレアル・ソシエダからアトレティコ・マドリードへ加入したグリーズマン。すぐさま前線の主軸に定着し、ヨーロッパリーグ（EL）制覇などに大きく貢献すると、2019年夏にはバルセロナへ移籍したものの2年後に復帰。ここ