海自の新部隊「水陸両用戦機雷戦群」の入港歓迎行事＝23日午前、長崎県佐世保市海上自衛隊は23日、護衛艦や機雷処理の掃海部隊などを束ねる「水上艦隊」を新編した。意思決定や艦艇運用の迅速化が狙い。長崎県佐世保市の佐世保基地では同日、水上艦隊の下に設けられ、同基地に司令部を置く新部隊「水陸両用戦機雷戦群」が発足した。中国を念頭にした南西諸島の防衛力強化の一環。同群は、同じ佐世保市にある陸自相浦駐屯地の離