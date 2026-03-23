乗っ取った証券口座を使い、特定銘柄の株価をつり上げた後に売却したとして、金融商品取引法違反（相場操縦）と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた貴金属輸出入業「L＆H」（川崎市）の代表取締役で中国籍の林欣海被告（38）に東京地裁は23日、懲役3年、執行猶予5年、罰金400万円、追徴金約7800万円の判決を言い渡した。求刑は懲役3年6月、罰金400万円、追徴金約7800万円だった。島戸純裁判長は、犯罪組織の指示に従って犯行