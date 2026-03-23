赤道近く熱帯雨林気候に属するマレーシアから来た外国人留学生が、立命大の体育会アイスホッケー部でレギュラー定着を目指して奮闘中だ。「氷上の格闘技」に魅せられ、文化や習慣、食事も違う異国で日々、練習に打ち込んでいるのはマレーシア代表でもあるファイク・ハイカル（情報理工学部・２年）。今年こそ、公式戦出場の目的を果たす。「大きな相手は怖いけど、トレーニングを積んで恐怖感はなくなった。やっと自信がついて