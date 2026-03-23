選抜高校野球５日目の２３日、第３試合に登場した佐野日大のアルプス席では、日大東北（福島）野球部顧問の中村猛安さん（４６）が、チームを率いる次男・盛汰主将を静かに見守った。中村さんは高校時代、父・順司さん（７９）が監督だったＰＬ学園（大阪）でプレーした。２０２１年夏には日大東北の部長として甲子園のベンチに入った。試合前、盛汰主将に「甲子園、楽しんでこいよ」と電話で伝えたという中村さん。息子が主