山芳製菓は２３日、重油の調達難を受けて停止していたポテトチップス「わさビーフ」など主力製品の生産を再開したと発表した。新たな重油の卸売業者からの調達ルートを確保したためとしている。同社は、ポテトチップスを揚げる食用油を温めるボイラーの燃料に重油を用いている。イラン情勢の緊迫化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖の影響で重油の調達が困難になり、１２日から工場の操業を停止していた。１６日から休業してい