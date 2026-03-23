フォーエバーヤングが出走するドバイワールドC（28日、メイダン）の出走馬が23日、9頭立てで確定した。枠順は25日に決定する。フォーエバーヤング（日本）坂井瑠星マグニチュード（米国）J・オルティスヒットショー（米国）F・ジェルーメイダーン（UAE）W・ビュイックインペリアルエンペラー（UAE）T・オシェアタンバランバ（UAE）J・ドイルウォークオブスターズ（UAE）M