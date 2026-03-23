マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、史上最多のリーグカップ優勝回数を樹立した喜びを口にした。22日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。カラバオ・カップ（リーグカップ）決勝が22日に行われ、マンチェスター・シティはアーセナルと対戦。プレミアリーグの優勝も争っている両者の対決は、60分に相手のミスを見逃さなかったニコ・オライリーが先制点を決めると、64分にもオライリーが頭で