英ロンドン・ゴルダーズ・グリーン北部郊外のシナゴーグ前で23日未明、ユダヤ人ボランティア救急組織の所有する複数の救急車が放火された/CNN（CNN）英ロンドン・ゴルダーズ・グリーン北部郊外のシナゴーグ（ユダヤ教の礼拝所）前で23日未明、ユダヤ人ボランティア救急団体の所有する複数の救急車が放火された。警察はこれを反ユダヤ主義にもとづく攻撃とみている。ゴルダーズ・グリーンにはロンドン最大のユダヤ人コミュニティー