女優高畑淳子（71）が22日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）にゲスト生出演。名作ドラマ「3年B組金八先生」をめぐるエピソードを明かした。「何年前になりますかね。いっぱい仕事してない時で。『金八先生』に出せていただくことになったんですけど。私たちにとって、『金八先生』って大きな収入源なんですよ。半年間はサラリーマンになったように、舞台公演って微々たるものしかいただけないのに、大枚をいた