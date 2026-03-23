【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの鈴木奈々が3月22日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットを公開した。【写真】37歳タレント「立ち姿がかっこよすぎ」59歳父の姿公開◆鈴木奈々、父親とデニムコーデ鈴木は「写真はお父さんとだよー」「このデニムのセットアップマジでお気に入りです」とコメント。「＃お父さん ＃59歳」というハッシュタグを添え、Gジャンにデニムパンツのセットアップを着用した自身と白いシャツに