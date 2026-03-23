過酷な労働環境から精神疾患を発症し退職を余儀なくされたとして、千葉県の児童相談所（児相）の一時保護所の元職員・飯島章太さんが、県に対し未払賃金など約1200万円を求めていた訴訟で、2026年3月23日に東京高裁で和解が成立した。和解条項には解決金のほか、児相職員の労働環境改善に努めることなども盛り込まれている。飯島さんの弁護団は同日の会見で、和解内容を「労働基準法その他に則れば当然」とする一方で、「その当然