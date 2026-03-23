ゴンチャ ジャパンは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」をローンチし、第一弾商品「ストロベリー&ローズ ダージリン」を2026年3月25日から全店で期間限定販売する。ローンチに先立ち開催された発表会では、ゴンチャジャパンの角田淳社長と、マーケティング部R&Dチームスペシャリストの木村杏奈氏が登壇。ゴンチャがめざす“ティーカフェ文化の定着”と「TEACRAFT」シリーズの概要につ