メ～テレ（名古屋テレビ） 教育現場を震撼させた、教師7人のグループによる盗撮画像共有事件。このグループを管理していた名古屋市の元教師の男に、検察は懲役4年を求刑しました。 名古屋地方裁判所の前でスーツに身を包み、遠くを眺める男。 名古屋市の元小学校教師、和田(旧姓・森山)勇二被告(42)です。 起訴状などによりますと、和田被告は2024年、校外学習で訪れた名古屋市内の消防署で女子