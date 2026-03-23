にんべんは4月1日、榮太樓總本鋪とのコラボ商品「ひとくち煉羊羹 鰹だし」を、同社が手がけるショップ「にんべん 日本橋本店」限定で発売する。「金色(こんじき)の鰹だし」を小豆羊羹に練り込んだ商品で、豊かなだしが小豆の甘さを引き立て、新しい味わいが楽しめるとしている。手軽に食べられる一口サイズで、価格は税込237円。にんべんの開発担当者によると、「だしをきかせた名物菓子を作りたい」という思いから、榮太樓總本鋪