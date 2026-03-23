【新華社ジュネーブ3月23日】国連の特別報告者（独立した専門家）や中国、海外各界の有識者はスイス・ジュネーブで開かれた第61回国連人権理事会の期間中、日本に慰安婦の歴史を直視するよう求め、国際社会に歴史的責任の履行を日本に働きかけるよう呼びかけた。国連人権理事会の特別手続きに基づく特別報告者16人は共同プレスリリースを発表し、日本が慰安婦被害者の真実究明、正義の実現、賠償請求の権利を奪っていることに