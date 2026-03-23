類似業種比準価額は、会社規模と業種判定の整理が重要です（c）Getty Images 非上場株式を相続する場合、相続税申告のために株式の評価額を算定する必要があります。その際に用いられる代表的な評価方法の一つが、類似業種比準価額です。類似業種比準価額は、会社の規模や業種の判定、斟酌率の考え方などによって評価結果が大きく変わるため、相続税評価では慎重な判断が求められます。類似業種比準価額の基本的な仕組みや純資産