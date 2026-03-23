まとめ髪スタイリングでおなじみの「マトメージュ」から、今話題のキャラクター「エスターバニー」とのスペシャルコラボムービーが登場♡自分らしい“かわいい”を見つける瞬間を描いた、心ときめくストーリーに注目です。日常の中で輝く自分を大切にしたくなる、そんな前向きなメッセージが詰まった映像をぜひチェックしてみてください♪ “かわいい”が広がる世界