直系尊属が相続人になるのは、子どもがいないなど限られたケースです（c）Getty Images 相続に関する法律では、親や祖父母といった「直系尊属」が相続人となる場合があります。ただし、常に親が相続するわけではなく、子どもや配偶者がいない場合など、特定の条件を満たす必要があります。直系尊属が相続人となるケースや相続分の考え方、税制上の注意点、贈与に関するルールまで、わかりやすく解説します。