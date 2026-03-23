ローソンは22日、公式Xにて今月上旬より順次、全国のローソンマチカフェ展開店舗で、『マチカフェ』のカップのデザインを新しいものに切り替えていることを発表した。【写真】“お客様の声”をもとに改善！『マチカフェ』カップ新デザインS・M・L・MEGA店内淹れたてコーヒー『マチカフェ』は2011年からサービス開始し、ブレンドコーヒーとカフェラテを中心に、抹茶ラテやほうじ茶ラテなど幅広いメニューをラインナップ。従