和解成立後に記者会見する飯島章太さん（右）ら＝23日午前、東京・霞が関の司法クラブ千葉県市川市の児童相談所に在職中、人手不足や長時間勤務による苦痛で退職せざるを得なくなったとして、元職員飯島章太さん（32）が、県に慰謝料など計約1200万円の支払いを求めた訴訟が23日、東京高裁で和解した。飯島さん側の代理人によると、適切な職員の配置や勤務体制の見直しを通して、労働環境の改善に努めるとしている。和解条項に