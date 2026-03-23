警察官などになりすまし、奈良県の高齢女性から現金200万円をだまし取ったとして、台湾出身の「受け子」の男が逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、台湾出身の住所不定、漁業・楊秉豊容疑者（28）です。楊容疑者は今年1月、別の男らと共謀し、警察官や検察官になりすまして、奈良県に住む78歳の女性に電話をかけ、「紙幣調査のために現金を用意して」などと嘘を言い、現金200万円をだまし取った疑いがもたれています。