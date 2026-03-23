2軍での再調整となった巨人・戸郷翔征投手が23日、ジャイアンツ球場での投手練習に参加。「一番どん底まできたので後は上がるだけなので楽なんじゃないかなと思います」と胸の内を明かした。昨季は2年連続で開幕投手を務めたが自己ワーストの9敗を喫した。復活を期して今季に臨んだが、オープン戦は3試合の登板で防御率9・00。24日の楽天戦では1イニングを3安打4失点と苦しみ2軍行きが決まった。2軍で圧倒的な数字を残して