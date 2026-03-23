放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが23日、Xを更新。高市早苗首相が“踊っているような”写真を添付し、ひと言だけ投稿した。19日の日米首脳会談に臨んだ高市首相が、トランプ米大統領主催の夕食会に出席した際、米軍音楽隊の奏でる音楽に合わせて派手なアクションをまじえて歌い踊っているような様子の写真が、ホワイトハウスの公式ホームページに掲載された。高市首相は口を大きく開けて両手を握って突き上げる