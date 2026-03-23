タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める22日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が地上波復帰したニュースに言及した。フワちゃん（32）は20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演し、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰した。有吉は「TOKYO MXって地上波っていうの？」とボケた。「地下電波