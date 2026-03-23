中国建材集団傘下の中国巨石淮安有限公司（中国巨石）による年産10万トンの電子級ガラス繊維および3億9000万メートルの電子クロス生産ラインが18日、稼働開始した。これは世界最大規模の電子ガラス繊維単一生産ラインであり、世界初のガラス繊維ゼロカーボン・スマート製造拠点の建設が新たな段階に入ったことを示している。科技日報が伝えた。中国巨石の党委書記兼社長である楊国明（ヤン・グオミン）氏は、「今回稼働したプロジ