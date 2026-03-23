Image: Marshall.com 路上ライブの相棒として、あまりにも理想的。昨年9月に登場したマーシャル初のパーティースピーカー「Bromley 750」。その魅力を受け継ぎつつ、ひと回りコンパクトになった待望のモデル「Bromley 450」が登場しました。コアとなる機能はそのままに、コンパクトになったことで自宅でも使いやすいマーシャルスピーカーが完成。そうそう、これくらいがちょうど良いのよ。ギ