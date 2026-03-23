聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第16弾は「剥がす」だ。――◆――◆――守備側の選手や守備ブロックのプレッシャーを外し、相手の守備構造から自由になることを意味する。単純に相手を抜き去るといった意味だけではなく、パスやポジショニング、ドリブルなどで、守備の対応を外すプレーを指して使われる。英語では「Peeling Off（ピーリング・オフ）」と表現さ