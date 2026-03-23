“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが、23日までに更新され、日本漢字能力検定（漢検）に合格したことが報告された。【写真】「すごーい!!」「すこし見ないうちにおおきくなったぁ！」“本名入り”合格証書を手に笑顔のののちゃん投稿では「漢検9級の合格証が届きました」と伝えられ、「村方乃々佳」と本名が記された合格証書を手に笑みがこぼれる乃々佳の記念ショットを掲載。隣に