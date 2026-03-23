社会起業家の石山アンジュ氏が、23日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、“地上波で呼びかけ”を行った。【写真】『モーニングショー』石山アンジュ氏、オフショット天気コーナーで桜の見頃などについて伝えたあと、カンテレのキャラクター「ハチエモン」に「アンジュさん、この春したいことなんかある？」と関西弁で聞かれ、石山氏は「桜もちと桜のなんかカフェラテみたいな