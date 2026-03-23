お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、長男の卒園式に川島とともに出席したことを報告し、家族3ショットが反響を呼んでいる。【写真】はんにゃ川島と長男の仲良しカットを公開した菜月さん菜月さんはブログで「我が長男！祝、卒園！」と題し、「卒園式でしたっ」と報告。「とてもとてもいい式となりました」と振り返り、「初めてしっかりしたお手紙を頂きました」と明かした。さらに「転園した