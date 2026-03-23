先週（3月16日週）の動き：FOMCを境に市場の利下げ期待後退、テクニカル要因の悪化でNY金の売り加速、国内金価格はついに週足反落 先週（3月16日週）のニューヨーク市場の金先物価格（NY金）は続落した。イラク戦争は、トランプ米大統領の見立て通りには進行せず、双方の攻撃が続き長期化の様相を帯びている。市場では原油価格の高止まりに象徴されるインフレ再燃をはじめ、不透明感が増す中で警戒感が強まっている。