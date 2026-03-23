経済産業省は石油の国内備蓄について最新の情報を公開し、国内需要の「241日分」を確保していると公表しました。現時点では「節約をお願いする段階に至っていない」としています。公表された3月20日時点の石油の備蓄推計量は、国内需要に換算すると、▼国家備蓄が146日分、▼民間備蓄が89日分、▼産油国共同備蓄が6日分で、あわせて241日分だということです。経産省は中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を補うため、今月16日から