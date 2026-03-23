イラン情勢への懸念から、連休明けの日経平均株価は1857円値下がりしました。1月9日以来の5万1000円台で取引を終えています。【映像】日経平均株価 一時下げ幅2600円超きょうの日経平均は取引開始から全面安となり、下げ幅は一時、2600円を超えました。およそ2カ月半ぶりに5万1000円を割り込んで、1月5日につけたことしの取引時間中の最安値である5万995円を下回る場面もありました。きょうの終値は5万1515円で、5万1000円台