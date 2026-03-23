プロボクシング大橋ジムは23日、5月12日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE156」の対戦カードを発表。元日本フェザー級王者の松本圭佑（26＝大橋、12勝8KO）がセミファイナルの「フェニックスバトルスーパーフェザー級1000万円トーナメント」8回戦の準々決勝で日本同級8位の龍王（28＝角海老宝石、16戦12勝7KO3敗1分け）と対戦することが決まった。この日、都内で会見した松本は「謹慎を受