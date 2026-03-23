東京・八王子市で7台の玉突き事故のきっかけとなった高級車が乗り捨てられていた事件で、逃走していたとみられる男が現場近くの住宅に侵入した疑いで現行犯逮捕されました。【映像】激しく損傷した高級車午前7時半ごろ、八王子市暁町で信号待ちで列になっていた車の最後尾に高級車が追突してあわせて7台が絡む玉突き事故が起き、50代の男女がけがをしました。高級車を運転していた男は車を現場に残したまま逃走しました。