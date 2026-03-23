Netflixシリーズ『九条の大罪』(4月2日世界独占配信)の配信直前イベントが23日、都内で行われ、柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が登壇した。ムロツヨシ○京極清志役に「賛否両論をいただいております」国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平氏による漫画『九条の大罪』は、2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)に連載され、現在までに単行本は15