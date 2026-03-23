春の空気も少しずつやわらぎ、お出かけ日和が続いている。が、外に出かけるだけでなく、家でのリラックスタイムに“ちょっといいものを楽しむ”時間も悪くない。そんなときに参考にしたいのが、北海道の味覚を集めた「きらめくストア」の春特集だ。自宅でのひとときを確実に彩ってくれる絶品メニューが揃うこのストア。今回はその中でも特に気になった名品3種を取り寄せ、自宅で春うららを楽しんでみたぞ〜!○「きらめくストア」春