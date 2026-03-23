◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）６回戦片岡雷斗―大橋波月（３月２４日、東京・後楽園ホール）２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が２３日、都内で日本同級６位・大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝とのプロデビュー戦の前日計量に臨み、両者ともにリミットを１００グラム下回る４８・８キロでクリア。片岡は「サンダーのような試合をします。