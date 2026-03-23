花見の季節やゴールデンウイークを前に行楽地での食中毒を防ごうと金沢市内の飲食店などで立ち入り検査が行われました。対象となるのは金沢市内の飲食店など約400の施設で、初日の23日は兼六園内の飲食店で検査が行われました。「冷蔵庫から出したてっていうことでちゃんとなってますね。」「ちゃんと冷蔵庫の方でしっかり冷やしておくことで菌が増えないようにしていただくことが大事ですので」検査では保健所などの